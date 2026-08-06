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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ميسي يقترب من المجد الأبدي..هل يقترب الأسطورة الأرجنتينية من الهدف رقم 1000؟

ميسي
ميسي
أمينة الدسوقي

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية، بعدما قاد إنتر ميامي لانطلاقة قوية في بطولة كأس الدوريات 2026، بتسجيله هدفين في شباك أتلتيكو سان لويس المكسيكي، ليؤكد مجددا أن بريقه لا يزال حاضرًا رغم مرور السنوات.

ولم يحتاج قائد منتخب الأرجنتين سوى دقائق قليلة ليترك بصمته في اللقاء، بعدما أعاد فريقه إلى أجواء المباراة بهدف التعادل المبكر، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا رائعًا، مواصلًا مطاردة أحد أكثر الأرقام التاريخية إثارة في عالم كرة القدم، وهو الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

رد سريع على البداية المكسيكية

دخل أتلتيكو سان لويس المباراة بقوة، ونجح في هز شباك إنتر ميامي مبكرًا، لكن الرد جاء سريعًا من النجم الأرجنتيني.

ففي الدقيقة 11، استغل ميسي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة دقيقة سكنت الشباك، معلنًا هدف التعادل لفريقه، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لإنتر ميامي بتسديدة مميزة أكدت أنه لا يزال يمتلك حسه التهديفي الاستثنائي.

كم يفصل ميسي عن الهدف 1000؟

بهدفيه أمام سان لويس، رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 921 هدفًا في جميع المسابقات مع الأندية ومنتخب الأرجنتين، ليصبح على بعد 79 هدفًا فقط من الوصول إلى الحاجز التاريخي المتمثل في تسجيل 1000 هدف خلال مسيرته.

ويبدو الرقم قابلًا للتحقيق إذا حافظ "البرغوث" على معدلاته التهديفية الحالية، خاصة مع استمرار مشاركاته مع إنتر ميامي، إلى جانب منتخب الأرجنتين في الاستحقاقات المقبلة.

مسيرة استثنائية صنعت أسطورة العصر

منذ ظهوره الأول بقميص برشلونة، فرض ليونيل ميسي نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، بعدما حطم عشرات الأرقام القياسية وقاد الفرق التي لعب لها إلى منصات التتويج.

وخلال أكثر من عقدين، تحول النجم الأرجنتيني إلى ماكينة أهداف وصناعة لعب، جامعًا بين المهارة الفريدة والرؤية الاستثنائية والحسم أمام المرمى، ليصبح الهداف التاريخي لبرشلونة، وأحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب الفردية والجماعية في تاريخ اللعبة.

إنجازات تضعه بين عظماء كرة القدم

تزخر خزائن ميسي بسجل استثنائي من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، وهو اللقب الذي اعتبره كثيرون الحلقة الأخيرة التي أكملت أسطورته الكروية.

كما توج بلقب كوبا أمريكا، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة، إضافة إلى عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وعدد كبير من بطولات الكأس والسوبر المحلية والقارية.

وعلى المستوى الفردي، يعد ميسي صاحب الرقم القياسي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلى جانب تتويجه عدة مرات بالحذاء الذهبي الأوروبي، فضلًا عن تصدره قوائم الهدافين وصناع الأهداف في أكثر من بطولة.

موعد جديد مع التاريخ

رغم بلوغه المرحلة الأخيرة من مسيرته الاحترافية، يواصل ميسي تقديم مستويات مبهرة تؤكد أن شغفه بكرة القدم لم يتراجع، وأن الأرقام القياسية لا تزال هدفًا مشروعًا بالنسبة له.

ومع كل مباراة يخوضها بقميص إنتر ميامي، يقترب النجم الأرجنتيني خطوة جديدة من دخول نادي استثنائي لم يسبق أن دخله سوى عدد محدود للغاية من أساطير اللعبة، وهو نادي أصحاب الألف هدف، ليواصل كتابة قصة كروية قد يصعب تكرارها لعقود طويلة.

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