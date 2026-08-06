في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية مطالب جمهور الركاب، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانتظام في حركة تشغيل القطارات، تعلن الهيئة تعديل مواعيد قطاري 603 و 604 ركاب ( بنها / منوف) والعكس وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026 على النحو التالى طبقا للجدول المرفق :

- قطار 603 ركاب (بنها / منوف) يقوم من محطة بنها الساعة 04:20 صباحًا بدلًا من الساعة 04:35 صباحًا على أن يصل منوف الساعة 05:10 .

- ⁠ قطار 604 ركاب (منوف / بنها) يقوم من محطة منوف الساعة 04:25 صباحًا بدلًا من الساعة 04:40 صباحًا على أن يصل بنها الساعة 5:15 .

وتهيب الهيئة بالركاب مراعاة التوقيتات الجديدة بما يضمن حسن انتظام الرحلات وسهولة التنقل متمنيةً لجمهور الركاب رحلة آمنة وسعيدة.