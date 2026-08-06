محافظ المنوفية يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لافتتاح لجنة الفتوى والمصالحات بشبين الكوم |صور

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، وفد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد الجندي الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية والوفد المرافق له ، وذلك علي هامش افتتاح لجنة الفتوي والمصالحات بمقر مجمع المصالح بشبين الكوم ، تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف .

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز دور المؤسسات الدينية في معالجة القضايا الأسرية والإجتماعية وتقديم الفتاوي الوسطية المستنيرة ودعم تماسك المجتمع ، بحضور اللواء عبد الله الديب سكرتير عام المحافظة ، فضيلة الشيخ هشام عمار مدير عام منطقة وعظ المنوفية ورئيس لجان الفتوي .

حيث رحَّب محافظ المنوفية بوفد مجمع البحوث الإسلامية ، مُعرباً عن اعتزازه بالدور الوطني والتوعوي الذي ينتهجه الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال باعتباره منارة علمية ودعوية تسهم في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به منطقة الوعظ ولجان الفتوى بالمحافظة، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المؤسسات الدينية التي تسهم في تعزيز قيم التماسك المجتمعي وترسيخ الأمن الفكري بين أبناء المحافظة .

من جانبه ، أوضح وفد مجمع البحوث الإسلامية أن المقر الجديد تم تجهيزه وتطويره بأحدث الوسائل التكنولوجية ، بما يتيح للجنة الفتوى من أداء رسالتها بصورة علمية ومنظمة وشرعية ، مثمناً دور محافظ المنوفية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة المؤسسات وجهوده الملموسة على أرض الواقع في إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وعقب الإستقبال ، إفتتح اللواء عبد الله الديب سكرتير عام المحافظة ووفد مجمع البحوث الإسلامية مقر لجنة الفتوي والمصالحات ، بحضور فضيلة الشيخ حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية ، وتهدف اللجنة نشر وعي مقومات الاستقرار الاسري ودعم ثقافة الحوار الايجابي وطرح أساليب رشيدة للتعامل مع التحديات والمشكلات الاسرية ، الي جانب وضع قواعد صحيحة لتربية الابناء وتوضيح حقوقهم وواجبات الوالدين وذلك من خلال علماء متخصصين بما يسهم في معالجة العديد من القضايا الأسرية والاجتماعية وفق المنهج الأزهري الوسطي