افتتاح معرض المشروعات الطلابية بكلية الهندسة جامعة المنوفية

التقى صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بمقر الجامعة، وذلك فى إطار إفتتاح معرض المشروعات الطلابية بكلية الهندسة تأكيداً على دعم المحافظة والجامعة للمواهب الشابة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، عميد كلية الهندسة ، المستشار الهندسي بالمحافظة ، عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وعقب اللقاء ، شهدا محافظ المنوفية ورئيس الجامعة فعاليات إفتتاح معرض المشروعات الطلابية بكلية الهندسة ، التي إستهلت بكلمة ترحيبية ألقاها عميد الكلية لمحافظ المنوفية ورئيس الجامعة ، أعقبها عرض توضيحي قدمه أحد أعضاء هيئة التدريس حول مشروع التخرج بقسم الهندسة المعمارية لعام 2026 تحت عنوان " الابتكار في التعليم المعماري " ، إلى جانب عرض تقديمي لأبرز المشروعات الطلابية والتصميمات المعمارية التي تستهدف خدمة المجتمع وتواكب متطلبات التنمية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أن الجامعة تمثل شريكاً أساسياً للمحافظة في تنفيذ خطط التنمية بربوع المحافظة كونها ذات صرح متميز وعملاق من صروح التعليم ، لما تضمه من خبرات وكفاءات علمية متميزة ، فضلاً عن التعاون الوثيق والسعي المستمر في تحقيق تنمية مجتمعية والتوسع في إقامة العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة في مختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى مجالات البحث العلمي.

وفي كلمته، أعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لمحافظ المنوفية لحرصه الدائم على المشاركة في فعاليات الجامعة ودعمه المستمر لها، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية بما يحقق التنمية الشاملة.

وعقب ذلك ، أهدى عميد كلية الهندسة درع الكلية إلى محافظ المنوفية ورئيس الجامعة تقديراً لدعمهما المستمر للكلية وللعملية التعليمية ، ثم إفتتحا معرض المشروعات الطلابية وتفقدا أقسام المعرض ، واستمعا إلى شرح تفصيلي من الطلاب حول مشروعات التخرج والأفكار الابتكارية ، ولاسيما المشروعات القابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيدين بما يعكسه المعرض من مستوى علمي متميز وقدرة الشباب على تقديم حلول هندسية مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية ، ومواكبة متطلبات سوق العمل ، واختتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب والمشاركين.