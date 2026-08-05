تقارير: زوجة محمد صلاح لعبت دورًا مهمًا في انتقاله إلى طرابزون سبور

كشفت تقارير صحفية تركية عن تفاصيل جديدة صاحبت انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور، مشيرة إلى أن زوجته ماجي كان لها دور مؤثر في حسم خطوة الانتقال إلى النادي التركي.

وذكرت شبكة 61saat التركية أن إدارة طرابزون سبور أعدت ملفًا متكاملًا لتعريف محمد صلاح وعائلته بالحياة في المدينة، تضمن أبرز المقومات التي تتميز بها طرابزون، إلى جانب عدد من الخيارات السكنية التي اقترحها النادي لتسهيل استقرار الأسرة بعد الانتقال.

وبحسب التقرير، أبدت زوجة قائد منتخب مصر انطباعًا إيجابيًا تجاه مدينة طرابزون، كما أعجبت بجميع المنازل التي عرضها النادي، لكنها فضلت تأجيل القرار النهائي بشأن مقر الإقامة إلى حين وصولها ومعاينة الخيارات بنفسها.

وأضافت الشبكة أن الأسرة ستختار المنزل المناسب بعد جولة ميدانية في المدينة، قبل الاستقرار بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن زوجة محمد صلاح تعتزم الإقامة في طرابزون إلى جانب اللاعب، في خطوة تهدف إلى توفير أجواء من الاستقرار الأسري مع بداية تجربته الجديدة في الدوري التركي، بعد إعلان النادي التعاقد معه رسميًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.