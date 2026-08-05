محمد صلاح يخضع للفحص الطبي مع طرابزون سبور "فيديو"

ذهب النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى أجيبادم ماسلاك في إسطنبول، للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة قبل استكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي.

ويأتي دخول قائد منتخب مصر إلى المستشفى بعد وصوله إلى تركيا مباشرة، حيث يحظى باستقبال جماهيري كبير، في ظل اقتراب الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن ينهي صلاح الفحوصات الطبية، قبل توقيع عقود انتقاله رسميًا إلى طرابزون سبور، على أن يقدم النادي لاعبه الجديد في مراسم خاصة خلال الساعات المقبلة.

وكان صلاح قد وصل إلى تركيا وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، بعدما أنهى رحلته التاريخية مع ليفربول، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية مع النادي التركي.

Muhammed Salah Acıbadem Maslak hastanesine giriş yaptı. pic.twitter.com/ds4J1lhKAs — Trabz10 TV (@Trabz10TV) August 5, 2026