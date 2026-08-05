الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه بمناطق متفرقه جنوبي لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة مشاع المنصوري جنوب مدينة صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، كما نفذت تفجيرًا في مشاع المنصوري وسُمع دويّه في مدينة صور ومحيطها.

وفي محافظة النبطية، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة كفررمان، في محاولة لإشعال حرائق في المنطقة، ونفذ تفجيرًا قويًا في بلدة كفرتبنيت، ما سُمع صداه في المناطق المجاورة، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على علو متوسط فوق مناطق الجنوب، مخلفًا بالونات حرارية، وسط استمرار التوتر الأمني والتصعيد في المناطق الحدودية بجنوب لبنان.

وتواصلت التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث سُجل تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية، بالتزامن مع تحليق مماثل في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة بها.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرًا ضخمًا جديدًا في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، في إطار التصعيد الميداني المتواصل على طول المناطق الحدودية الجنوبية.