هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

يعد البطيخ من أكثر الفواكه استهلاكًا خلال فصل الصيف، بفضل مذاقه المنعش واحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، إلا أن البعض يتساءل: هل تناول البطيخ يوميًا مفيد للصحة أم قد يسبب أضرارًا؟ خاصة مع احتوائه على السكريات الطبيعية.

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

ويؤكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، أن البطيخ من الفواكه الصحية التي يمكن تناولها يوميًا باعتدال، لكنه يشدد على أهمية الالتزام بالكميات المناسبة، خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد؟

قال الدكتور أحمد صبري من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن تناول البطيخ يوميًا بكميات معتدلة يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، كما يساعد على تعويض السوائل المفقودة في الطقس الحار، نظرًا لأن أكثر من 90% من مكوناته عبارة عن ماء.

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

وأضاف أن البطيخ يحتوي أيضًا على فيتامين C، وفيتامين A، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

فوائد تناول البطيخ يوميًا

يساعد على ترطيب الجسم

أوضح خبير التغذية أن البطيخ من أفضل الفواكه التي تساعد على الوقاية من الجفاف، خاصة خلال فصل الصيف، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الماء.

يدعم صحة القلب

يحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ترتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على توازن ضغط الدم.

يعزز المناعة

بفضل احتوائه على فيتامين C، يساهم البطيخ في دعم الجهاز المناعي والمساعدة في حماية الجسم من العدوى.

مفيد لصحة العين

يحتوي البطيخ على فيتامين A وبيتا كاروتين، وهما عنصران مهمان للحفاظ على صحة العين والرؤية.

يساعد على الشعور بالشبع

وأشار الدكتور أحمد صبري إلى أن نسبة الماء العالية في البطيخ تساعد على الشعور بالامتلاء، ما قد يساهم في تقليل تناول السعرات الحرارية إذا تم تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

هل تناول البطيخ يوميًا له أضرار؟

أكد خبير التغذية أن تناول البطيخ باعتدال لا يسبب أضرارًا لمعظم الأشخاص، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض المشكلات، منها:

ارتفاع إجمالي السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال لدى بعض الأشخاص.

ارتفاع مستويات السكر في الدم إذا تم تناوله بكميات كبيرة، خاصة لدى مرضى السكري.

من يجب أن ينتبه عند تناول البطيخ؟

وأوضح الدكتور أحمد صبري أن مرضى السكري لا يُمنعون من تناول البطيخ، لكن يجب الالتزام بالكمية التي يحددها الطبيب أو أخصائي التغذية، مع احتسابه ضمن إجمالي الكربوهيدرات اليومية.

كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المتقدمة باستشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة، لأن البطيخ يحتوي على البوتاسيوم.

ما الكمية المناسبة يوميًا؟

وأشار خبير التغذية إلى أن الكمية المناسبة لمعظم البالغين تتراوح بين كوب إلى كوبين من مكعبات البطيخ الطازج يوميًا، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات، مع الحرص على تنويع الفواكه وعدم الاعتماد على نوع واحد فقط.

نصائح عند تناول البطيخ