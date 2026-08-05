كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك، في ظل استمرار غيابه عن معسكر الفريق وتخلفه عن فترة الإعداد للموسم الجديد حتى الآن.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أزمة بيزيرا محدش قادر يحط أيده على معلومة مؤكدة»، مضيفًا: «خوان بيزيرا عاش في الزمالك أجمل أيام حياته الكروية، فاللاعب حس أنه لن يعيش هذه الأجواء تمامًا في أي نادٍ آخر».

وأردف قائلًا: «فوجئنا أن والد اللاعب عمل متابعة لنادي شباب الأهلي الإماراتي، وهو ما يدعو للشك والريبة، خصوصًا في ظل اهتمام هذا النادي بالتعاقد مع اللاعب».

وتابع قائلًا: «الزمالك مخلص كافة أمور اللاعب ماديًا، والزمالك دفع كل مستحقات اللاعب وكذلك مستحقات وكيله».

وأشار أضا إلى أن عرض نادي شباب الأهلي مغري جدًا للزمالك واللاعب وبه مكاسب مادية ضخمة جدًا، حيث تقدم الفريق الإماراتي بعرض 6 ملايين دولار إلى جانب امتيازات كثيرة للاعب.

وأضاف أضا: «بيزيرا يرغب في الرحيل عن الزمالك، والزمالك اتخذ كل الإجراءات وفي طريقه لشكوى اللاعب إذا استمر غيابه عن الفريق».

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=4TJqSHTN8cc