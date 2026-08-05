أخي وحبيبي .. إسعاد يونس تُعزّي الفنان محمد هنيدي في وفاة شقيقه

نعت الفنانة إسعاد يونس، شقيق الفنان محمد هنيدي، مقدّمة خالص التعازي لأسرته.

وكتبت إسعاد يونس عبر ستوري حسابها على انستجرام: “أتقدم بخالص العزاء لأخي وحبيبي الفنان محمد هنيدي في رحيل شقيقه الأكبر متمنية من الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته”.

فيلم الجواهرجي

ومن المنتظر أن يبدأ عرض فيلم «الجواهرجي» للفنان محمد هنيدي، في دور السينما يوم 5 أغسطس، ليكون في مقدمة الأعمال التي تنضم إلى المنافسة خلال الشهر، خاصة أن الفيلم يجمع للمرة الجديدة بين النجم محمد هنيدي والفنانة منى زكي في عمل واحد، وهو ما يمثل أحد أبرز عوامل جذب الجمهور للعمل.

ويشارك في بطولة «الجواهرجي» إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، كل من أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب الفنان الراحل أحمد حلاوة.

والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويعتمد على أجواء تجمع بين الكوميديا والبعد الاجتماعي، من خلال قصة تقترب من تفاصيل الحياة الزوجية وما يمكن أن تفرضه من مواقف وتحديات مع مرور الوقت.