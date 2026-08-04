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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني رمزي ومحمود حافظ أول المشاركين في تشييع جنازة شقيق محمد هنيدي

محمد هنيدي
محمد هنيدي

وصل عدد من الفنانين للمشاركة في تشيع جثمان شقيق الفنان محمد هنيدي، بعد وفاة أمس.

ومن أبرز الفنانين الذين وصلوا للمشاركة في تشيع الجثمان الفنان الكبير هاني رمزي، والفنان محمود حافظ. 

 

فيلم الجواهرجي

ومن المنتظر أن يبدأ عرض فيلم «الجواهرجي» للفنان محمد هنيدي، في دور السينما يوم 5 أغسطس، ليكون في مقدمة الأعمال التي تنضم إلى المنافسة خلال الشهر، خاصة أن الفيلم يجمع للمرة الجديدة بين النجم محمد هنيدي والفنانة منى زكي في عمل واحد، وهو ما يمثل أحد أبرز عوامل جذب الجمهور للعمل.

ويشارك في بطولة «الجواهرجي» إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، كل من أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب الفنان الراحل أحمد حلاوة.

والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويعتمد على أجواء تجمع بين الكوميديا والبعد الاجتماعي، من خلال قصة تقترب من تفاصيل الحياة الزوجية وما يمكن أن تفرضه من مواقف وتحديات مع مرور الوقت.

وتدور أحداث «الجواهرجي» حول زوجين يحاولان التخلص من حالة الروتين التي سيطرت على حياتهما، والسعي إلى إعادة الحيوية للعلاقة بينهما، إلا أن محاولاتهما لا تمر بالشكل المتوقع، إذ يجدان نفسيهما أمام سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات التي تقودهما إلى العديد من الأزمات الكوميدية.

ويحاول العمل تقديم موضوع اجتماعي في قالب خفيف، مع الاستفادة من المساحات الكوميدية التي يوفرها الموقف والشخصيات، إلى جانب التركيز على العلاقات الإنسانية والتفاصيل اليومية داخل الحياة الزوجية.



 

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