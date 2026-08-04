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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
محمد على

بدأ في غزة، تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال  الأيام الأخيرة من أسفل عدة منازل بالقطاع بعدما قضوا بقصف وغارات الاحتلال الإسرائيلي.

تعود الجثامين لعشيرة أبو شريعة - الحساينة في منطقة الصبرة جنوب شرق مدينة غزة.

وبعد ارتقائهم  استطاع الأهالي استخراج رفات ذويهم، والتأكد من مصيرهم وتوديعهم إلى مثواهم الأخير بعدما استشهدوا بغارات جوية أو قصف مدفعي للاحتلال خلال حرب الإبادة التي بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023.

وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، محمود بصل، عن استمرار جهود طواقم الإغاثة والإنقاذ لليوم السابع عشر على التوالي لانتشال جثامين الشهداء، واصفا المشهد بأنه يشكل إحدى أكبر الجنائز في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأوضح "بصل"، أن طواقم الدفاع المدني تمكنت خلال سبعة عشر يوما من محاولات البحث الشاقة من إخراج جثامين 112 شهيدا، وذلك من أصل 353 جثمانا تحاول الطواقم الوصول إليها، في حين لا يزال مصير باقي الجثامين مجهولا تحت الركام والأنقاض.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني أن هناك ما يقارب 8 آلاف مفقود في مختلف مناطق قطاع غزة، مشددا على أن المقدرات الميدانية والآليات الثقيلة المتوفرة لدى الجهاز غير كافية ولا تساعد على استخراج جميع الضحايا، مما يعيق عمليات الانتشال ويحول دون إنهاء هذه المأساة الإنسانية.

يذكر أن مجزرة حي الصبرة، الـتي وقعت في 22 نوفمبر 2023، تعد إحدى أكثر الـمجازر دموية بحق عائلتي "أبو شريعة" و"الحساينة"، حيث خلفت أكثر من 308 شهداء ومفقودين.

غارات الاحتلال الإسرائيلي الدفاع المدني الجثامين الركام والأنقاض مجزرة حي الصبرة

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تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
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