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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة: تنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات التكنولوجيا والملكية الفكرية

لجنة البحث العلمى بالقومي للمرأة
لجنة البحث العلمى بالقومي للمرأة
أمل مجدى

عقدت لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة  الدكتورة ماريان  عازر، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور المهندسة هدى منصور، عضوة المجلس  والمقرر المناوب للجنة، و بحضور عضوات وأعضاء اللجنة بمقر المجلس وعبر تقنية الفيديو كونفرانس .

حيث أكدت  الدكتورة ماريان عازر، أن اللجنة تواصل تنفيذ خطة عملها الهادفة إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والامن السيبراني، وتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل، والتوسع في التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في نشر الوعي التكنولوجي، وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

واستعرضت مقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا بالمجلس خلال اللقاء ، أبرز الفعاليات التي نفذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم موائد مستديرة وجلسات نقاشية وورش عمل متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مصحوبة بقوافل  طبية  مستندة على أحدث ما توصل إلية  البحث العلمى بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، بما يعكس حرص اللجنة على توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا في خدمة المجتمع.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونشر الثقافة الرقمية، والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا في مختلف المجالات، وبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج وفعاليات تسهم في رفع الوعي وبناء القدرات، إلى جانب مناقشة مقترحات تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في نشر القيم المجتمعية الإيجابية وتعزيز الوعي.

واستعرض الاجتماع أيضا خطة أنشطة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن تنظيم عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل والفعاليات العلمية، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، إلى جانب إطلاق مبادرات بحثية، وتنفيذ حملات توعوية وقوافل طبية، وتنظيم فعاليات بالمحافظات، وورش عمل متخصصة في مجالات التكنولوجيا والملكية الفكرية واستخدام أدوات بنك المعرفة المصري في البحث العلمي، بما يسهم في دعم الابتكار ،والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة.

وفي ختام الاجتماع، أعربت الدكتورة ماريان عازر عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وكافة المشاركين في تنفيذ أنشطتها، مثمنةً جهودهم وإسهاماتهم في دعم أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها،  بما يدعم جهود المجلس القومي للمرأة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة البحث العلمى التكنولوجيا المرأة

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