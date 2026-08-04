وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2008، بعد الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 23-22، والتأهل إلى الدور الربع النهائي بالعلامة الكاملة من بطولة العالم المقامة حالياً في رومانيا، لأول مرة في تاريخ مشاركات منتخب الناشئات بالبطولة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بأداء لاعبات المنتخب والروح القتالية التي ظهرن بها خلال المباراة، مؤكداً أن الفوز على منتخب الدنمارك أحد أفضل المنتخبات على مستوى العالم والانتصار الخامس على التوالي في البطولة أمام منتخبات قوية ومصنفة عالمياً، وهو ما يؤكد قوة المنتخب وما قدمته اللاعبات من روح وعزيمة طوال مشوارهن في البطولة،

مشيراً ان كرة اليد النسائية المصرية اصبحت تمتلك مستقبلاً واعداً قادراً على منافسة كبار اللعبة عالمياً.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، ولاعبات المنتخب والجهازين الفني والإداري، متمنياً لهم التوفيق في الدور ربع النهائي ومواصلة مشوارهم المميز في البطولة.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، في سابقة هي الأولى بتاريخ مشاركاته في بطولة العالم للناشئات، كما أصبح أول منتخب مصري يتصدر مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين كبار العالم.