تامر حسني وهنيدي.. حين تتحول الأفراح الفنية إلى أحزان شخصية

خلال الأيام الماضية كانت يستعد عدد من النجوم إلى الاحتفال مع الجمهور بأعمال فنية جديدة، إلا أن فى اللحظات الخيرة تحول هذا الحدث المبهج إلى حزن شديد.

محمد هنيدي :

محمد هنيدي كان يستعد للاحتفال مع الجمهور بفيلمه الجديد"الجواهرجي"، الا ان ان المشهد تحول الي حزن ، حيث شهد فيلم "الجواهرجي"، تطورًا مفاجئًا قبل ساعات من انطلاق عرضه الخاص، بعدما تقرر إلغاء الفعالية حدادًا على وفاة شقيق الفنان، في لفتة إنسانية من صناع العمل، الذين فضلوا تأجيل الاحتفال بالفيلم احترامًا للظروف العائلية التي يمر بها هنيدي.

وكان من المقرر إقامة العرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله وصناعه وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، إلا أن الشركة المنتجة أعلنت إلغاء الحدث، مع تقديم خالص التعازي للفنان محمد هنيدي وأسرته، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أي ترتيبات جديدة تتعلق بالفيلم إذا لزم الأمر.

تامر حسني:

بينما كان الفنان تامر حسني يستعد لايحاء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الماضية فى الساحل الشمالي، تزامنًا مع اطلاق البومه الجديد" مش هتكرر"، الا ان فى صباح يوم الحفل توفي والده بعد ان تعرض الي وعكة صحية.

حيث تم الغاء الحفل ورد قيمة التذاكر الي الجمهور ، كما قام بالغاء حفله، والذي كان من المقرر اقامته ضمن فاعليات أحدي المهرجانات الكبري فى دولة عربية.