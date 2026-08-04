البابا تواضروس يشيد بخدمة شباب المهجر خلال استقباله وفدا من إيبارشية نيويورك

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من خدام بعض كنائس في إيبارشية نيويورك ونيوإنجلند، ويخدمون أيضًا في قناة "C.Y.C" الموجهة لشباب الكنيسة القبطية في المهجر، برفقة الدكتور هاني عشم الله، الذين جاءوا لعمل جولة في عدد من الكنائس الأديرة في الصعيد ووادي النطرون، إلى جانب تقديمهم لعدة خدمات تعليمية وتوعوية لمدة أسبوعين في بعض الكنائس بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر، خدموا خلالها أكثر من ١٥٠ أسرة بالعشوائيات و٢٦٠ طفلاً بالصعيد والخطاطبة.

أعرب قداسة البابا عن سعادته بحرص الشباب وسعيهم باهتمام لتقديم خدمات لإخوتهم في مصر، والمجيء خصيصًا لهذا الغرض.

ونوه قداسته إلى وضع مصر الفريد حضاريًّا وتاريخيًّا وجغرافيًّا، لافتًا إلى تميز الكنيسة القبطية بالتعليم المستقيم، والخدمة والاستشهاد والرهبنة.



عقب الكلمة أجاب قداسة البابا على استفسارات الشباب وأسئلتهم. وفي الختام أهداهم بعض الهدايا التذكارية.