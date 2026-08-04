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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران وعمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت قناة “العربية” السعودية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادرها، أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي خلال ساعات أو غدا بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. 

كما زعمت القناة أن المفاوضات جارية على قدم وساق في هذا الشأن، وأن تقدماً ملحوظاً قد أحرز. وحتى الآن، لم يؤكد أي مصدر مستقل آخر هذا التقرير.

يأتي هذا التقرير في ظل تقارير حديثة تفيد بأن إيران وسلطنة عمان تحرزان تقدماً في خطة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، والذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. 

ووفقا للتقارير، تتضمن الخطة المقترحة تقسيم الممرات الملاحية بين السواحل الإيرانية والعمانية، إلى جانب آلية جديدة لتنظيم العبور.

 وفي الوقت نفسه، ثمة خلافات حول طبيعة هذا الترتيب. فبينما تزعم طهران أنه سيتم فرض "رسوم خدمة" لتأمين السفن ومعالجة الآثار البيئية، نفى مسؤولون أمريكيون أن يسمح أي ترتيب مستقبلي لإيران بتحصيل مدفوعات أو إلزام السفن بالحصول على إذن منها للعبور.

في الأيام الأخيرة، تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه القضية ، قائلاً إن فتح المضيق قد يحدث قريباً، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي اتفاق، من وجهة نظر واشنطن، يجب أن يضمن حرية الملاحة الكاملة ولا يمنح إيران أي سيطرة على ممر مائي دولي.

 في الوقت نفسه، تتواصل التقارير عن حوادث أمنية وهجمات على السفن في المنطقة، مما يدل على أن التوترات في الخليج لم تهدأ بعد.

السعودية إعادة فتح مضيق هرمز فتح مضيق هرمز إيران وسلطنة عمان إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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