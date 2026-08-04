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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرارات عاجلة لطلاب البكالوريا المصرية .. لن تدخل الامتحان النهائي إلا بتحقيق هذا الشرط

قرارات عاجلة لطلاب البكالوريا المصرية.. لن تتمكن من دخول الامتحان النهائي إلا بعد تحقيق هذا الشرط
قرارات عاجلة لطلاب البكالوريا المصرية.. لن تتمكن من دخول الامتحان النهائي إلا بعد تحقيق هذا الشرط
ياسمين القصاص

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن ضوابط التقييم في نظام البكالوريا المصرية، بعدما أكدت أن دخول الطالب الامتحان النهائي لن يكون متاحا إلا بعد استيفاء شرط أساسي يتعلق بنسبة المشاركة في التقييمات المستمرة، في خطوة تستهدف تعزيز الانتظام الدراسي والاعتماد على التقييم التراكمي، بدلا من الاكتفاء بالامتحان النهائي وحده. 

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لتطبيق النظام الجديد الذي يمثل بديلا للثانوية العامة التقليدية، ويعتمد على قياس أداء الطالب طوال العام الدراسي.

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 شروط لدخول الامتحان

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب في نظام البكالوريا المصرية لن يسمح له بأداء الامتحان النهائي للمادة إلا إذا اجتاز ما لا يقل عن 50% من التقييمات والأداءات الدراسية المقررة خلال العام الدراسي، باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة التقييم الجديدة، وليس مجرد أنشطة اختيارية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التقييمات تشمل اختبارات وأنشطة متنوعة تقيس مستوى الطالب بصورة مستمرة، وتهدف إلى تعزيز الحضور والمشاركة الفعلية داخل المدرسة، بما يضمن تحقيق العدالة في تقييم المستوى العلمي للطلاب.

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فلسفة جديدة للتقييم

ويعتمد نظام البكالوريا المصرية على تغيير فلسفة التعليم، بحيث لا يصبح الامتحان النهائي هو المحدد الوحيد لمستوى الطالب، وإنما يكون جزءا من منظومة تقييم متكاملة تعتمد على الأداء طوال العام.

وترى وزارة التربية والتعليم أن هذا الأسلوب يساعد على الحد من ظاهرة الاعتماد على الحفظ والدروس الخصوصية، ويشجع الطلاب على الانتظام داخل المدارس والمشاركة المستمرة في العملية التعليمية.

مرونة في اختيار المسار

وفي إطار النظام الجديد، يتيح نظام البكالوريا أربعة مسارات دراسية رئيسية، هي:

الطب وعلوم الحياة.

الهندسة وعلوم الحاسب.

الأعمال.

الآداب والفنون (وفق الخطة الدراسية).

كما يسمح النظام للطالب بتغيير مساره بعد الانتهاء من العام الأول من مرحلة البكالوريا، بما يمنحه مرونة أكبر في تحديد مستقبله الأكاديمي وفق ميوله وقدراته.

ضوابط أخرى في النظام الجديد

ومن بين الضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم أيضا:

مادة التربية الدينية مادة أساسية ونجاح ورسوب.

يشترط حصول الطالب على 70% على الأقل للنجاح في مادة التربية الدينية، رغم عدم إضافتها إلى المجموع الكلي.

يدرس الطالب مواد أساسية وأخرى تخصصية وفق المسار الذي يختاره.

يعتمد النظام على التقييم المستمر بجانب الامتحانات النهائية. 

ومن جانبه، يقول الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن  البكالوريا هو نظام تعليمي لن يكون بديلا لـ الثانوية العامة وإنما موازي لها، ويكون الاختيار بينهما حرية للطالب. 

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  فلسفة نظام البكالوريا تقوم على تطوير أساليب التعليم والتقييم، إلى جانب الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، من خلال تخفيف العبء الدراسي على الطلاب وتقليل عدد المواد. 

وأشار حمزة: "هذا النظام يساعد الطلاب على اكتساب المهارات والفهم العميق بدلا من الحفظ والتلقين".

والجدير بالذكر، أن تؤكد القرارات الجديدة أن نظام البكالوريا المصرية لا يقتصر على تغيير شكل الامتحانات، بل يقدم فلسفة تعليمية مختلفة تقوم على المتابعة المستمرة والانتظام الدراسي، وهو ما يجعل تحقيق الحد الأدنى من التقييمات شرطا أساسيا لا يمكن تجاوزه قبل دخول الامتحان النهائي، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وفق المعايير الحديثة.

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