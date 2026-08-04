تنسيق المرحلة الأولى 2026.. خطوات تسجيل الرغبات أونلاين غدا

يترقب طلاب الثانوية العامة خلال ساعات بدء تنسيق الجامعات2026 حيث تبدأ المرحلة الأولى وتسجيل الرغبات اونلاين على موقع التنسيق الرسمي خلال مدة زمنية معينة حددتها وزارة التعليم العالي، كما أعلنت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026 في ظل توقعات لـ مؤشرات تنسيق الكليات2026 استنادا للعام الماضي.

تنسيق المرحلة الأولى 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق المرحلة الأولى 2026 اعتبارا من غد الأربعاء 5 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول بالنظامين الحديث والقديم، وذلك وفقًا للحدود الدنيا المعلنة لكل شعبة.

تنسيق الجامعات 2026 المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالى أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 تبدأ من الأربعاء 5 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، عبر موقع التنسيق الإلكترونى، ولمدة خمسة أيام متصلة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026 للنظام الحديث

شعبة علمى علوم

* الحد الأدنى: 292 درجة

* بنسبة 91.25%

* عدد الطلاب: 23154 طالبًا

شعبة علمى رياضيات

* الحد الأدنى: 275.5 درجة

* بنسبة 86.09%

* عدد الطلاب: 16046 طالبًا

الشعبة الأدبية

* الحد الأدنى: 229 درجة

* بنسبة 71.56%

* عدد الطلاب: 55567 طالبًا

إجمالى عدد الطلاب: 94767 طالبًا

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026 للنظام القديم

شعبة علمى علوم

* الحد الأدنى: 369 درجة

* بنسبة 90%

* عدد الطلاب: 21 طالبًا

شعبة علمى رياضيات

* الحد الأدنى: 347 درجة

* بنسبة 84.63%

* عدد الطلاب: 7 طلاب

الشعبة الأدبية

* الحد الأدنى: 270 درجة

* بنسبة 65.85%

* عدد الطلاب: 70 طالبًا

إجمالى عدد الطلاب: 98 طالبًا

رابط موقع التنسيق الإلكترونى 2026

أكدت الوزارة أن تسجيل الرغبات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى، مع إتاحة الخدمة أيضًا داخل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بينما يستطيع الطالب التسجيل من منزله على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة.

آخر موعد لتسجيل الرغبات

يستطيع الطلاب تسجيل الرغبات ومتابعة أخبار مراحل التنسيق ونتائج الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى عند فتحه من جانب وزارة التعليم العالى.

رابط موقع التنسيق:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

كما أوضحت وزارة التعليم العالى أن آخر موعد لتسجيل أو تعديل الرغبات سيكون الساعة السابعة مساءً فى آخر أيام المرحلة.



تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2026

يتم تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا https://tansik.digital.gov.eg/application/

وذلك باستخدام:

رقم الجلوس.

الرقم السري الموجود في استمارة نجاح الثانوية العامة.

وبعد الدخول إلى الموقع، يقوم الطالب بتسجيل بياناته، ثم ترتيب رغباته وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، مع مراعاة الكليات المتاحة لشعبته، قبل حفظ الرغبات وطباعة إيصال التسجيل.

ويمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، ويُعتد بآخر تعديل يتم حفظه قبل غلق باب التسجيل.



بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، يبدأ مكتب التنسيق في مراجعة البيانات وتطبيق قواعد القبول والتوزيع الجغرافي، ثم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، والتي تتضمن الكلية أو المعهد المرشح إليه كل طالب وفقًا لمجموعه وترتيب رغباته والأماكن المتاحة.

وبعد إعلان النتيجة، يطبع الطالب بطاقة الترشيح ويتوجه إلى الكلية المرشح لها لاستكمال إجراءات القيد وتقديم الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة.

الحد الأدنى المتوقع لكليات القمة 2026

حتى الآن، لم تعلن وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة، إذ يتم تحديدها بعد انتهاء تسجيل الرغبات وإجراء أعمال التنسيق الإلكتروني.

ومن المنتظر إعلان الحدود الدنيا لكليات:

- الطب البشري.

- طب الأسنان.

- العلاج الطبيعي.

- الصيدلة.

- الطب البيطري.

- الهندسة.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الإعلام.

- الألسن.

- الآثار.

- الفنون الجميلة.

- التجارة.

- الحقوق.

- التربية.

وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رسميًا.