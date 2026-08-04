صحة الوادي الجديد تعلن جدول اختبارات القبول وكشف الهيئة للمتقدمين لمدارس التمريض

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، ممثلة في إدارة التدريب والمدارس، الخطة الزمنية لعقد الاختبارات التحريرية، وكشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وباريس، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي الجديد.



تفاصيل الاختبارات

وأوضحت المديرية أن الاختبارات ستبدأ يوم الاثنين 10 أغسطس 2026 لطلاب الداخلة وبلاط بمقر مدرسة الصديق الإعدادية، تليها اختبارات طلاب باريس يوم الخميس 13 أغسطس بمدرسة تمريض باريس، ثم اختبارات طلاب الفرافرة يوم الإثنين 17 أغسطس بمدرسة الفرافرة الإعدادية المشتركة.

وأكدت أن الامتحانات تشمل مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، يعقبها كشف الهيئة والمقابلة الشخصية بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وشددت مديرية الشؤون الصحية على ضرورة حضور الطلاب في تمام الساعة الثامنة صباحًا، مع إحضار قلم جاف، والالتزام بجميع التعليمات المنظمة لسير الاختبارات، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول أي طالب بعد بدء اللجنة، كما لن تُقبل طلبات إعادة الاختبار تحت أي ظرف.