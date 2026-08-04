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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
رانيا أيمن

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء عند مستوياتها الأخيرة، بعد الانخفاض الذي سجلته أمس، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وسط متابعة لحركة السوق المحلية التي تتأثر بعدة عوامل، أبرزها حركة البيع والشراء ومستويات العرض والطلب، إلى جانب تحركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وتترقب الأسواق المحلية حركة أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، خاصة مع استمرار صعود المعدن الأصفر عالميا، وما قد ينعكس على السوق المصرية خلال الساعات المقبلة، في ظل حالة التفاعل المستمرة بين حركة الأسعار العالمية وتطورات السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6680 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5845 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5010 جنيهات للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3897 جنيها للجرام.

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 207771 جنيها، بما يعادل 4055 دولارا.

سجل سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 181800 جنيه، بما يعادل 3548 دولارا.

سجل سعر جنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 46760 جنيها، بما يعادل 912.59 دولارا.

الذهب سعر الذهب اليوم تراجع سعر الذهب توقعات أسعار الذهب في مصر سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم

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