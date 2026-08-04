الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتستقر فوق مستوى 4050 دولارًا للأوقية، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم، وبين ترقب أسبوع حافل ببيانات سوق العمل الأمريكية التي قد تحدد الخطوة المقبلة لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4057.95 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 4113.67 دولارًا للأوقية.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 58.26 دولارًا للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1634.95 دولارًا للأوقية.

واصل الذهب التحرك داخل نطاقه السعري الأخير، مع موازنة المستثمرين بين استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وكان خام برنت قد قفز بأكثر من 20% خلال يوليو بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الهجمات التي استهدفت ناقلات تجارية قرب سلطنة عُمان، ما زاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في المنطقة.

وعزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم التوقعات باستمرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة.

وزاد من حالة عدم اليقين إعلان إيران، الإثنين، عدم وجود أي مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة أو اجتماعات مخطط لها، في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى قرب انطلاق محادثات دبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستوى 100 نقطة، دون أن يقدم إشارات جديدة تدفع أسعار الذهب في أي اتجاه واضح.

وتستعد الأسواق هذا الأسبوع لاستقبال مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية، تشمل تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن إيه دي بي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشهري خارج القطاع الزراعي المقرر صدوره الجمعة، وذلك للحصول على مؤشرات جديدة بشأن ما إذا كان مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى خلال العام الجاري.

كما دعمت التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة تصريحات متشددة صدرت مؤخرًا عن 3 من مسؤولي مجلس بنكالاحتياطي الفيدرالي الذين عارضوا قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير وطالبوا برفعها، إلى جانب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الذي أكد أن صناع السياسة لا يزالون مستعدين لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال توني سيكامور، كبير محللي الأسواق لدى آي جي، إن الذهب لا يزال يتحرك عرضيًا داخل نطاق يتراوح بين 4000 و4200 دولار للأوقية، وهو النطاق الذي سيطر على التداولات خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن المعدن النفيس يحتاج أولًا إلى اختراق مستوى المقاومة الفني قرب 4080 دولارًا، ثم تجاوز قمة أوائل يوليو عند نحو 4202 دولار، لتأكيد بدء موجة تعافٍ أوسع.

وأوضح أن استمرار التداول أعلى تلك المستويات قد يمهد الطريق لصعود الذهب نحو متوسطه المتحرك لـ200 يوم، بالقرب من 4490 دولارًا للأوقية.

لكنه أشار إلى أنه، حتى يتحقق ذلك، فإن ميزان المخاطر لا يزال يرجح إعادة اختبار القاع المسجل في أواخر يونيو عند نحو 3942 دولارًا للأوقية، بما يعكس استمرار تردد المستثمرين رغم استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.