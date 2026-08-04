انخفاض طفيف في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم "الثلاثاء"، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على عدد من المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق وفقا لما رصده برنامج صباح الخير يا مصر.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة، خاصة في فترات النهار.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة، ما يزيد الشعور بالحرارة رغم الانخفاض الطفيف في القيم الفعلية.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يتحول الطقس إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تحسن نسبي في الأجواء مقارنة بفترة النهار.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، خاصة خلال فترات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة، الصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، الصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 41 درجة، الصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، الصغرى 29 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات بشأن حالة الطقس.