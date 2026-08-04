قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب سواحل سلطنة عُمان
لماذا لم تحاسب هذه العدادات بالأسعار الجديدة؟ .. الكهرباء تكشف السبب
من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء
موعد سفر بعثة النادي الأهلي إلى إسبانيا
للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي
وزير الصناعة يبحث توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات
اليماحي: السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء
محاكمة 22 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. السبت
انخفاض طفيف في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد فقدان الجسم للسوائل والأملاح عبر التعرق، ما يجعل الحفاظ على الترطيب أمرًا ضروريًا لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

ويؤكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، أن الاعتماد على الأطعمة الغنية بالماء إلى جانب شرب كميات كافية من السوائل يساعد الجسم على مقاومة الحرارة والحفاظ على نشاطه.

أهمية ترطيب الجسم في الصيف

وقال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن الجسم يفقد كميات كبيرة من الماء مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك لا يكفي الاعتماد على شرب المياه فقط، بل يجب أيضًا تناول أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من السوائل والفيتامينات والمعادن لتعويض ما يفقده الجسم، والحفاظ على توازن الأملاح والوقاية من الجفاف.

وأضاف أن نقص السوائل قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والصداع والدوخة وضعف التركيز، لذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائي خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة.

أفضل الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم

 أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار 

وأوضح خبير التغذية أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تتميز باحتوائها على نسب مرتفعة من الماء، من أبرزها:

الخيار

يحتوي الخيار على أكثر من 95% من الماء، كما يمد الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تعويض السوائل المفقودة وتقليل الشعور بالعطش.

البطيخ

يعد البطيخ من أفضل فواكه الصيف، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الليكوبين وفيتامين C، ما يجعله خيارًا مثاليًا للترطيب.

الشمام

يتميز الشمام باحتوائه على الماء والبوتاسيوم، مما يساهم في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم ودعم وظائف العضلات.

البرتقال

يوفر البرتقال كمية جيدة من الماء، إلى جانب فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، كما يساعد على تعويض السوائل والأملاح.

الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة مرتفعة من الماء والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها وجبة خفيفة مناسبة في الأجواء الحارة.

الطماطم

تضم الطماطم نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى الليكوبين والبوتاسيوم، ويمكن تناولها ضمن السلطات أو كوجبة خفيفة.

الخس

الخس من الخضراوات الغنية بالماء والألياف، ويساعد على الشعور بالشبع مع الحفاظ على ترطيب الجسم.

الزبادي

وأشار الدكتور أحمد صبري إلى أن الزبادي من الأطعمة المفيدة في الصيف، لاحتوائه على نسبة جيدة من الماء والبروتين والكالسيوم، كما يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي.

مشروبات تساعد على الترطيب

وأضاف خبير التغذية أن تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة، وماء جوز الهند، واللبن الرائب، يمكن أن يساهم في تعويض السوائل، مع ضرورة تجنب المشروبات الغنية بالسكر لأنها قد تزيد الشعور بالعطش.

نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم

وأكد الدكتور أحمد صبري ضرورة اتباع عدد من الإرشادات خلال الطقس الحار، وتشمل:

  • شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.
  • تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء يوميًا.
  • تقليل المشروبات الغازية والمشروبات مرتفعة السكر.
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
  • تعويض السوائل بعد ممارسة الرياضة أو بذل مجهود بدني.
  • تناول وجبات خفيفة ومتوازنة بدلاً من الوجبات الدسمة.

متى يصبح الجفاف خطيرًا؟

واختتم الدكتور أحمد صبري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الانتباه إلى أعراض الجفاف، مثل العطش الشديد، وجفاف الفم، وقلة التبول، والدوخة، وتسارع ضربات القلب، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الأعراض يستدعي تعويض السوائل سريعًا، وفي الحالات الشديدة يجب استشارة الطبيب لتجنب المضاعفات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أطعمة ترطيب الجسم الطقس الطقس الحار الجفاف أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار أهمية ترطيب الجسم في الصيف أفضل الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم ارتفاع درجات الحرارة الإجهاد الحراري الترطيب فقدان الجسم للسوائل مقاومة الحرارة أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من السوائل نقص السوائل الشعور بالإرهاق الصداع والدوخة فصل الصيف التعرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

المعاشات

من أزمة المعاشات للتحول الرقمي.. التأمينات تعلن مرحلة جديدة في تقديم الخدمات

الأرصاد الجوية

القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

بالصور

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد