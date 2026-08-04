مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد فقدان الجسم للسوائل والأملاح عبر التعرق، ما يجعل الحفاظ على الترطيب أمرًا ضروريًا لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

ويؤكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، أن الاعتماد على الأطعمة الغنية بالماء إلى جانب شرب كميات كافية من السوائل يساعد الجسم على مقاومة الحرارة والحفاظ على نشاطه.

أهمية ترطيب الجسم في الصيف

وقال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن الجسم يفقد كميات كبيرة من الماء مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك لا يكفي الاعتماد على شرب المياه فقط، بل يجب أيضًا تناول أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من السوائل والفيتامينات والمعادن لتعويض ما يفقده الجسم، والحفاظ على توازن الأملاح والوقاية من الجفاف.

وأضاف أن نقص السوائل قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والصداع والدوخة وضعف التركيز، لذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائي خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة.

أفضل الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

وأوضح خبير التغذية أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تتميز باحتوائها على نسب مرتفعة من الماء، من أبرزها:

الخيار

يحتوي الخيار على أكثر من 95% من الماء، كما يمد الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تعويض السوائل المفقودة وتقليل الشعور بالعطش.

البطيخ

يعد البطيخ من أفضل فواكه الصيف، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الليكوبين وفيتامين C، ما يجعله خيارًا مثاليًا للترطيب.

الشمام

يتميز الشمام باحتوائه على الماء والبوتاسيوم، مما يساهم في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم ودعم وظائف العضلات.

البرتقال

يوفر البرتقال كمية جيدة من الماء، إلى جانب فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، كما يساعد على تعويض السوائل والأملاح.

الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة مرتفعة من الماء والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها وجبة خفيفة مناسبة في الأجواء الحارة.

الطماطم

تضم الطماطم نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى الليكوبين والبوتاسيوم، ويمكن تناولها ضمن السلطات أو كوجبة خفيفة.

الخس

الخس من الخضراوات الغنية بالماء والألياف، ويساعد على الشعور بالشبع مع الحفاظ على ترطيب الجسم.

الزبادي

وأشار الدكتور أحمد صبري إلى أن الزبادي من الأطعمة المفيدة في الصيف، لاحتوائه على نسبة جيدة من الماء والبروتين والكالسيوم، كما يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي.

مشروبات تساعد على الترطيب

وأضاف خبير التغذية أن تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة، وماء جوز الهند، واللبن الرائب، يمكن أن يساهم في تعويض السوائل، مع ضرورة تجنب المشروبات الغنية بالسكر لأنها قد تزيد الشعور بالعطش.

نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم

وأكد الدكتور أحمد صبري ضرورة اتباع عدد من الإرشادات خلال الطقس الحار، وتشمل:

شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء يوميًا.

تقليل المشروبات الغازية والمشروبات مرتفعة السكر.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

تعويض السوائل بعد ممارسة الرياضة أو بذل مجهود بدني.

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة بدلاً من الوجبات الدسمة.

متى يصبح الجفاف خطيرًا؟

واختتم الدكتور أحمد صبري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الانتباه إلى أعراض الجفاف، مثل العطش الشديد، وجفاف الفم، وقلة التبول، والدوخة، وتسارع ضربات القلب، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الأعراض يستدعي تعويض السوائل سريعًا، وفي الحالات الشديدة يجب استشارة الطبيب لتجنب المضاعفات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.