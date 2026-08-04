يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو وثق لحظة وقوع الهزة الأرضية من داخل أحد المنازل، حيث رصدت سيدة ما يحدث في منزلها وسط حالة من الخوف والارتباك.

وأظهر الفيديو اهتزاز مروحة السقف والنجفة بشكل واضح، في مشهد عكس قوة الهزة التي شعر بها عدد كبير من المواطنين، بينما كانت السيدة تردد بصوت مليء بالخوف: “زلزال جامد.. يا رب استرها.. يا رب استرها”، في الوقت الذي بدا فيه الذعر واضحًا من نبرة صوتها.

وسرعان ما انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وحصد آلاف المشاهدات والتعليقات، حيث عبّر المتابعون عن قلقهم من قوة الهزة، فيما حرص آخرون على الدعاء بأن يحفظ الله الجميع من أي مكروه.

ويأتي تداول هذا المقطع بالتزامن مع شعور عدد من المواطنين في مناطق مختلفة بالهزة الأرضية، ما دفع الكثيرين إلى مشاركة مقاطع فيديو ومنشورات توثق اللحظات الأولى للزلزال وردود أفعالهم أثناء وقوعه