محاضرات نظرية وتدريبات عملية مكثفة في معسكر الحكام

واصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تنفيذ برنامجها الإعدادي للحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، بهدف رفع الكفاءة الفنية والبدنية وضمان الجاهزية الكاملة لإدارة المباريات.

وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات النظرية، التي تركز على أحدث تعديلات قانون كرة القدم، وتفسير الحالات التحكيمية المختلفة، إلى جانب توحيد آليات اتخاذ القرار ومناقشة أبرز المواقف، التي شهدتها المباريات السابقة، بما يسهم في تعزيز دقة القرارات وتقليل الأخطاء التحكيمية.

وعلى الجانب العملي، خضع الحكام لتدريبات ميدانية مكثفة داخل الملعب، تشمل التمركز الصحيح، والتحرك الفعال، وقراءة مجريات اللعب، وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تدريبات خاصة بالتنسيق بين حكم الساحة والحكام المساعدين وتقنيات إدارة المباريات وفق أحدث المعايير الدولية.

واستعانت لجنة الحكام بعدد من الحكام الدوليين السابقين لإلقاء محاضرات فنية وعملية، بهدف نقل خبراتهم للحكام الموجودين في المعسكر، وهم: محمود البنا ومحمد الحنفي ومحمد يوسف ومحمد الصباحي، وفى الجانب العملى هاني عبدالفتاح وأيمن دجيش.

وتأتي هذه التحضيرات، ضمن خطة متكاملة ينفذها الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، تستهدف الارتقاء بمنظومة التحكيم، ورفع مستوى الأداء الفني والبدني للحكام، بما يضمن إدارة مباريات الموسم الجديد بكفاءة واحترافية تتماشى مع المعايير الدولية.