إيران: ألغينا هجوما على 3 أهداف بأوكرانيا بعد اعتذار كييف

كشف المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، أن طهران أعدت خطة لشن هجمات على ثلاثة مواقع داخل أوكرانيا، ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين.



ونقل التلفزيون الإيراني عن رضائي، في تصريحات نقلتها قناة "برس تي في"، قوله إن الضربة الأوكرانية على السفينة الإيرانية التي أوقعت قتلى وجرحى، دفعت طهران إلى التخطيط لرد عسكري موسع، لكن اعتذار كييف حال دون تنفيذه.

كانت السفينة الإيرانية قد تعرضت لهجوم أوكراني في بحر قزوين، وهو ما وصفته طهران بأنه "عمل عدواني" وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت الخارجية الإيرانية أنها تمتلك أدلة على أن الهجوم كان متعمداً، على الرغم من نفي كييف ذلك وادعائها بأنه "خطأ عملياتي".

وأوضح رضائي أن طهران اتخذت قرارها بالتراجع عن الهجوم بعد أن تقدمت أوكرانيا باعتذار رسمي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أوكرانيا يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها، في إشارة إلى أن الحادث لن يمر دون عواقب دبلوماسية أو قانونية.