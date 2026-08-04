لا يرسل صورا أو فيديو.. عطل فني يضرب واتساب

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق المرسلات الفورية الأشهر “واتساب”، بسبب عطل مفاجيء يمنعهم من إرسال أي صور أو فيديو تماماً.

الأمر الذى جعل تجربة استخدام التطبيق صعبة نوعاً ما، وبدأ البعض في تحديث نسخة التشغيل أملاً في حل العطل.

جاء العطل لنسختى الويب والهاتف الذكي، بينما لم تعلن إدارة ميتا أي تفاصيل حتى اللحظة عن العطل الذي أصاب منصة واتساب.

رصد موقع الأعطال الشهير “داون ديكتور” أن العطل وصل ذروته في الساعة الثانية صباحاً من يوم 4 اغسطس.

يذكر أن تطبيق "واتساب" كان قد شهد موجة حظر مفاجئة طالت عشرات المستخدمين في إسرائيل، وسط غياب أي توضيح رسمي من شركة "ميتا"، ما دفع جمعية الإنترنت الإسرائيلية إلى التحذير من احتمال اتساع نطاق المشكلة، ومطالبة المستخدمين بحفظ بياناتهم ونسخها احتياطيًا.

من المتوقع أن يعود تطبيق واتساب للعمل بصورة طبيعية خلال السويعات القادمة.