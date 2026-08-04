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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل منزل بعزبة شكشوك بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي داخل أحد المنازل بجوار مطعم شكشوك بعزبة شكشوك بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3,أشخاص فى مشاجرة بمنزل بعزبة. شكشوك


 انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة فايقة رمضان سلامة المرسي (47 عامًا) بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالوجه.
فارس السيد أبو زيد عبد الحليم (19 عامًا) بجرح قطعي بالرأس وجرح قطعي بالجانب الأيسر من الجسم.
رامي السيد أبو زيد عبد الحليم (36 عامًا) بجرح قطعي باليد اليمنى.
وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج.

الدقهلية محافظه بلقاس عزبه شكشوك

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