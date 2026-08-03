طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

يعد آيس كريم المانجو من أكثر الحلويات الصيفية التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يجمع بين المذاق المنعش والقوام الكريمي، كما يمكن تحضيره في المنزل بسهولة دون الحاجة إلى ماكينة آيس كريم أو مكونات معقدة.

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

وإذا كنتِ تبحثين عن وصفة اقتصادية وسريعة، فإليكِ طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات فقط، لتحصلي على حلوى لذيذة تضاهي الجاهزة، للشيف رباب العمدة.

مكونات آيس كريم المانجو

لتحضير آيس كريم المانجو في المنزل ستحتاجين إلى:

2 ثمرة مانجو ناضجة مقطعة إلى مكعبات ومجمدة.

كوب من كريمة الخفق الباردة.

نصف علبة من الحليب المكثف المحلى.

طريقة التحضير

ضعي مكعبات المانجو المجمدة في الخلاط الكهربائي.

أضيفي إليها الحليب المكثف المحلى.

اخفقي المكونات حتى تصبح ناعمة تمامًا.

في وعاء آخر، اخفقي كريمة الخفق حتى يتضاعف حجمها وتصبح كثيفة.

أضيفي خليط المانجو تدريجيًا إلى الكريمة مع التقليب برفق للحفاظ على القوام الهوائي.

اسكبي الخليط في علبة محكمة الغلق.

ضعيه في الفريزر لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات حتى يتماسك تمامًا.

قدمي آيس كريم المانجو مزينًا بقطع المانجو الطازجة أو أوراق النعناع حسب الرغبة.

سر نجاح آيس كريم المانجو

للحصول على أفضل نتيجة، احرصي على استخدام مانجو ناضجة ذات مذاق حلو، لأن ذلك يمنح الآيس كريم نكهة طبيعية قوية دون الحاجة إلى إضافة الكثير من السكر.

كما يُفضل تجميد مكعبات المانجو قبل استخدامها، حتى يصبح قوام الآيس كريم أكثر كثافة ونعومة.

أفكار لتزيين آيس كريم المانجو

يمكن تقديم آيس كريم المانجو بعدة طرق تضفي عليه مذاقًا وشكلًا مميزًا، مثل:

إضافة مكعبات مانجو طازجة.

تزيينه بجوز الهند المبشور.

رش الفستق أو اللوز المجروش.

إضافة صوص المانجو.

تزيينه بأوراق النعناع الطازجة.

فوائد المانجو الصحية

لا يقتصر آيس كريم المانجو على المذاق اللذيذ فقط، بل تحتوي المانجو على العديد من العناصر الغذائية المهمة، فهي غنية بفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، كما تحتوي على فيتامين A المفيد لصحة العين والبشرة.

وتوفر المانجو أيضًا مضادات أكسدة تساعد على حماية خلايا الجسم، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي عند تناولها باعتدال.

نصائح للحصول على قوام كريمي

إذا أردتِ الحصول على آيس كريم أكثر نعومة، أخرجيه من الفريزر قبل التقديم بـ10 دقائق حتى يسهل غَرْفُه.

كما يُفضل حفظه في علبة محكمة الغلق؛ لمنع تكوّن بلورات الثلج، مع عدم فتح العلبة وإغلاقها بشكل متكرر حتى يحافظ على قوامه الكريمي.