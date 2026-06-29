طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

مع ارتفاع درجات الحرارة، تبحث ربات البيوت عن وصفات باردة وسريعة تناسب أجواء الصيف، ويعد آيس كريم المانجو من أكثر الحلويات المنعشة التي يفضلها الكبار والصغار.

والأفضل من ذلك أنه يمكن تحضيره في المنزل بمكونين فقط، دون الحاجة إلى ماكينة آيس كريم أو خطوات معقدة.

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط

إذا كنت من عشاق المانجو، فهذه الوصفة تمنحك مذاقًا كريميًا غنيًا خلال دقائق، مع مكونات متوفرة في كل منزل، للشيف رباب العمدة.

مكونات آيس كريم المانجو

حبتان من المانجو الناضجة والمجمدة بعد تقطيعها إلى مكعبات.

كوب من الكريمة اللباني الباردة أو كريمة الخفق.

طريقة التحضير

ضعي مكعبات المانجو المجمدة في الخلاط الكهربائي.

أضيفي الكريمة الباردة.

اخفقي المكونات لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.

إذا كان الخليط كثيفًا جدًا، يمكن إضافة ملعقة أو ملعقتين من الحليب.

قدميه فورًا كآيس كريم طري، أو ضعيه في علبة محكمة الإغلاق داخل الفريزر لمدة ساعتين للحصول على قوام أكثر تماسكًا.

أسرار نجاح الوصفة

استخدمي مانجو ناضجة وحلوة للحصول على أفضل مذاق دون الحاجة لإضافة السكر.

يجب أن تكون المانجو مجمدة جيدًا قبل الاستخدام.

احرصي على أن تكون الكريمة باردة للحصول على قوام كريمي ناعم.

لا تطيلي مدة الخفق حتى لا يذوب الخليط.

أفكار للتزيين

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط

يمكن تزيين آيس كريم المانجو بعدة إضافات تمنحه شكلًا ومذاقًا مميزين، مثل:

قطع مانجو طازجة.

أوراق النعناع.

جوز الهند المبشور.

الفستق المجروش.

صوص المانجو.

القيمة الغذائية

تحتوي المانجو على فيتامين C وفيتامين A ومضادات الأكسدة، كما تمد الجسم بالألياف الطبيعية، بينما تضيف الكريمة قوامًا غنيًا ومذاقًا شهيًا، لذلك يفضل تناول الآيس كريم باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.