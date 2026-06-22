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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
أسماء عبد الحفيظ

مع موجات الحر الشديدة التي تسيطر على الأجواء خلال فصل الصيف، تزداد الرغبة في تناول الحلويات الباردة والمشروبات المنعشة. ويأتي آيس كريم البطيخ على رأس الخيارات المفضلة للكثيرين، بفضل مذاقه الخفيف وقدرته على ترطيب الجسم ومنحه شعورًا فوريًا بالانتعاش.

الميزة الأهم في هذه الوصفة أنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو خطوات معقدة، كما أنها تعتمد على فاكهة طبيعية غنية بالماء والعناصر الغذائية، ما يجعلها خيارًا صحيًا ومناسبًا للكبار والصغار، للشيف رباب العمدة.

مكونات آيس كريم البطيخ

  • 4 أكواب من البطيخ الأحمر المقطع إلى مكعبات
  • ملعقتان كبيرتان من العسل أو السكر حسب الرغبة
  • ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج
  • أوراق نعناع للتزيين

طريقة التحضير

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
  • قومي بتقطيع البطيخ إلى مكعبات صغيرة بعد إزالة البذور تمامًا، ثم ضعيه في الفريزر لمدة لا تقل عن أربع ساعات حتى يتجمد بشكل كامل.
  • ضعي مكعبات البطيخ المجمدة في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي العسل وعصير الليمون، واخفقي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم بقوام كريمي يشبه الآيس كريم الجاهز.
  • إذا كان القوام لينًا بعض الشيء، يمكن وضع الخليط في وعاء محكم الغلق وإعادته إلى الفريزر لمدة ساعة إضافية حتى يصبح أكثر تماسكًا.
  • قدمي آيس كريم البطيخ في أكواب أو أطباق التقديم، ثم زينيه بأوراق النعناع أو بعض قطع الفاكهة الطازجة للحصول على مظهر جذاب وطعم أكثر انتعاشًا.

لماذا يعتبر آيس كريم البطيخ خيارًا مثاليًا في الصيف؟

يحتوي البطيخ على نسبة مرتفعة من الماء تتجاوز 90% من مكوناته، لذلك يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب التعرق وارتفاع درجات الحرارة.

يتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية مقارنة بالعديد من أنواع المثلجات التجارية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون، مما يجعله مناسبًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

أفكار لإضافة نكهات مختلفة

يمكن إضافة الفراولة المجمدة للحصول على نكهة فاكهية مميزة، أو خلط البطيخ مع المانجو لإعداد آيس كريم استوائي غني بالمذاق.

يمكن إضافة القليل من الزبادي اليوناني للحصول على قوام أكثر كثافة وكريمية دون الحاجة إلى استخدام الكريمة أو المكونات الدسمة.

حلوى صيفية صحية ومنعشة

إذا كنت تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية، فإن آيس كريم البطيخ المنزلي يعد خيارًا رائعًا  

آيس كريم طريقة عمل آيس كريم طريقة عمل آيس كريم البطيخ

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