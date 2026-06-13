في أكياس الثلاجة.. طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة في المنزل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يعد الآيس كريم من أكثر الحلويات الباردة التي يفضلها الكبار والصغار. وتتميز هذه الوصفة بأنها اقتصادية وسهلة التحضير، ولا تحتاج إلى ماكينة آيس كريم، إذ يمكن إعدادها باستخدام أكياس الثلاجة فقط.



وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة بمذاقه الغني وقيمته الغذائية العالية، حيث يجمع بين فوائد التمر والطعم المميز للشوكولاتة، مما يجعله خيارًا مناسبًا كحلوى صيفية منزلية.

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

مقادير آيس كريم التمر والشوكولاتة:

كوب من التمر منزوع النوى.

2 كوب من الحليب السائل المثلج.

نصف كوب من الشوكولاتة المبشورة أو صوص الشوكولاتة.

2 ظرف كريم شانتيه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

خطوات تحضير آيس كريم التمر والشوكولاتة:

ـ نضع التمر مع كوب من الحليب المثلج في الخلاط الكهربائي، ثم نخفق المكونات جيدًا حتى يذوب التمر تمامًا ويصبح الخليط ناعمًا.

ـ في وعاء آخر، نخفق الكريم شانتيه مع كوب الحليب المتبقي والفانيليا حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك وهش.

ـ يضاف خليط التمر والحليب إلى الكريمة المخفوقة، ثم يضاف الشوكولاتة المبشورة أو صوص الشوكولاتة.

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة



ـ تقلب المكونات برفق حتى تتجانس بالكامل.

ـ نقطع أكياس الثلاجة على شكل مثلثات بسكينة بعد تسخينهت، لوضع الآيس كريم بداخلها.

ـ نسكب الخليط داخل أكياس الثلاجة مع تفريغ الهواء منها وإحكام غلقها جيدًا.

ـ نضع الأكياس في الفريزر لمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات أو طوال الليل حتى يتماسك الآيس كريم.

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

نصائح لنجاح آيس كريم التمر والشوكولاتة

ـ استخدام الحليب شديد البرودة للحصول على قوام كريمي أفضل.

ـ يمكن إضافة قطع من الشوكولاتة أو المكسرات لزيادة النكهة والقيمة الغذائية.

ـ يفضل إخراج الآيس كريم من الفريزر قبل التقديم بدقائق قليلة ليسهل تشكيله وتقديمه.



طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

ويعد آيس كريم التمر والشوكولاتة من الوصفات المنزلية الاقتصادية التي يمكن تحضيرها بسهولة دون الحاجة إلى مكونات مكلفة، كما يمنح أفراد الأسرة مذاقًا منعشًا ومميزًا خلال أيام الصيف الحارة.