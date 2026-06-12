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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل.. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
آية التيجي

يُعد المارشميلو من أكثر الحلويات المحببة للأطفال والكبار، إذ يتميز بقوامه الإسفنجي الناعم وطعمه الحلو، ويمكن استخدامه في تزيين الحلويات أو تناوله كوجبة خفيفة. 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة المارشميلو، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، مشيرة إلى أن هناك طريقة سهلة لتحضيره في المنزل باستخدام الجيلاتين وبياض البيض.

طريقة عمل المارشميلو

طريقة عمل المارشميلو

مقادير عمل المارشميلو:
ربع كوب سكر.
بياض بيضة واحدة.
ملعقتان كبيرتان من الماء المغلي.
ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.
نكهة حسب الرغبة (فانيليا أو لوز).
نصف كوب من نشا الذرة السائل.
سكر بودرة ونشا ذرة للتغليف.

طريقة عمل المارشميلو

طريقة عمل المارشميلو خطوة بخطوة:
ـ في البداية، يُوضع نشا الذرة السائل مع السكر في مقلاة على نار هادئة، مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر تمامًا ويتجانس الخليط.
ـ بعد ذلك، يُذاب الجيلاتين في الماء المغلي ويُضاف إلى خليط السكر والنشا مع الاستمرار في التقليب للحصول على قوام ناعم ومتجانس.
ـ وفي وعاء منفصل، يُخفق بياض البيض جيدًا حتى يصبح هشًا ومتماسكًا، ثم يُضاف تدريجيًا إلى الخليط السابق مع التقليب برفق للحفاظ على القوام الهوائي.

طريقة عمل المارشميلو

ـ تُضاف النكهة المفضلة مثل الفانيليا أو اللوز، ثم يُسكب الخليط في صينية مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة، ويُوزع بالتساوي.
ـ تُغطى الصينية وتُوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يتماسك المارشميلو تمامًا.
ـ بعد ذلك، يُرش خليط من السكر البودرة ونشا الذرة على السطح، ثم يُقطع المارشميلو إلى مكعبات أو أشكال حسب الرغبة ويُقدم.

طريقة عمل المارشميلو

نصائح لنجاح المارشميلو المنزلي

ـ ضرورة خفق بياض البيض جيدًا للحصول على قوام خفيف وهش.
ـ الالتزام بمدة التبريد لضمان تماسك المارشميلو.
ـ استخدام السكر البودرة والنشا لمنع التصاق القطع ببعضها.
ـ يمكن إضافة ألوان غذائية أو نكهات مختلفة للحصول على أشكال متنوعة تناسب الأطفال.

طريقة عمل المارشميلو

ويُعتبر المارشميلو المنزلي خيارًا اقتصاديًا وسهل التحضير مقارنة بالمنتجات الجاهزة، كما يتيح التحكم في المكونات والنكهات حسب الرغبة.

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طريقة عمل المارشميلو
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