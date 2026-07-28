موجز اخبار الوادي الجديد| بدء أعمال رصف طريق الخارجة/ الداخلة.. وتطوير منطقة الجذب السكاني بأبو طرطور

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع بدء أعمال رصف طريق الخارجة/ الداخلة

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم بجولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة، ومعدلات الإنجاز و دفع نسب التنفيذ يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والأستاذ عمار منصور رئيس مركز بلاط، والمهندس علاء عبد العال مدير عام هيئة الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة.

واستهلت جولتها بمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق الخارجة/الداخلة، وموقف الأعمال بالقطاع الممتد من الكيلو 120 حتى الكيلو 140، والتي تم سحبها بقرار السيدة المحافظ لعدم الالتزام بالبرنامج الزمني ومعايير التنفيذ، في مارس الماضي، مع إسناد الأعمال إلى مقاول آخر جاد لضمان سرعة استكمال المشروع والانتهاء منه وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأشارت إلى استمرار العمل بطريق الخارجة/أبو طرطور، الذي تم استئناف العمل به الشهر الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز به نحو 28%، مؤكدةً أن المحافظة تتابع بصورة دورية تنفيذ مشروعات الطرق، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتغلب على أي معوقات، بما يضمن الإسراع في رفع كفاءة شبكة الطرق الإقليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وصرّحت المحافظ أنه تم سحب الأعمال لعدم الجدية مارس الماضي وإعادة طرحها بما يضمن الإسراع في معدلات التنفيذ، وانتهاء الأعمال وفقًا للمواعيد المقررة، حيثُ يمثل طريق الخارجة - الداخلة شريانًا حيويًا هامًا يربط بين أكبر مراكز المحافظة، ويسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة المواطنين، ودعم خطط التنمية الشاملة والاستثمار الزراعي والعمراني بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تطوير منطقة الجذب السكاني بأبو طرطور

في جولة ميدانية موسعة، تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة الجذب السكاني بمدينة أبو طرطور، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وتابعت المحافظ مكونات المشروع، الذي يضم 1396 وحدة سكنية، إلى جانب أعمال رفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الرفع والخزانات، وتنفيذ آبار مياه الشرب والآبار الزراعية، واستكمال منظومة الخدمات الأساسية، التي تشمل مدرسة للتعليم الأساسي، ووحدة صحية، ووحدة للإطفاء، وثلاثة مساجد، وسوقًا تجاريًا، وسنترالًا، وقسم شرطة، فضلًا عن تطوير الطرق والمرافق، بما يدعم خطط التنمية الشاملة بمنطقة أبو طرطور.

وخلال الجولة، وجهت مجدى بمد مهلة تنفيذ المشروع أربعة أشهر إضافية، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالكامل قبل نهاية العام الجاري، مع مراجعة اشتراطات وضوابط التخصيص بالتنسيق مع مديرية الإسكان، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا، متضمنةً آليات التوزيع ونظم السداد، بما يضمن تخصيص نسبة من الوحدات السكنية لأبناء المحافظة، وفقًا للضوابط المنظمة.

كما وجهت بدراسة تركيب ثلاث ماكينات صراف آلي (ATM)؛ للتيسير على المواطنين وتوفير الخدمات المصرفية بالمنطقة، مؤكدةً أن المشروع يمثل أحد محاور التوسع العمراني بالمحافظة، ويستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل يواكب خطط التنمية ويعزز جهود الجذب السكاني، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والبرنامج الزمني المحدد.

بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء طريق الخارجة/سوهاج

استكمالًا لجولاتها الميدانية لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والتنمية بالمحافظة، تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، معدلات تنفيذ مشروع تطوير طريق الخارجة/سوهاج بمراحله المختلفة، للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس جاد حسني مدير عام التنفيذ بجهاز التعمير ، وممثلو الشركات المنفذة.

واستهلت المحافظ جولتها بمتابعة أعمال المرحلة الأولى من المشروع، الجاري تنفيذها بواسطة جهاز تعمير الوادي الجديد، بطول 117 كيلومترًا كطريق فردي بعرض 10 أمتار، وبتكلفة تقدر بنحو 663 مليون جنيه، حيث بلغت الأعمال المنفذة حتى الآن نحو 55 كيلومترًا، كما تابعت أعمال المرحلة الثانية، التي تشمل تنفيذ ازدواج الطريق بطول 25 كيلومترًا، بعرض 20 مترًا بواقع 10 أمتار لكل اتجاه، وبتكلفة تقارب 618 مليون جنيه، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ نحو 8 كيلومترات، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية ودعم حركة النقل بين محافظتي الوادي الجديد وسوهاج.

وأعربت المحافظ عن بالغ تقديرها للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لموافقته على تجديد الترخيص لصالح الشركة المنفذة للطريق؛ لاستغلال الأرض الخاصة بالهيئة في وضع وتركيب المعدات اللازمة لإتمام الأعمال، وذلك خلال اللقاء الأخير الذى جمع بينهما وساهم في استئناف الأعمال عقب توقفها.

وخلال الجولة، وجهت مجدى بسرعة دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدةً أن المحافظة تكثف جهودها لتذليل العقبات والتغلب على أي معوقات في ضوء خطتها الرامية لتطوير البنية التحتية وتدعيم شبكة الطرق وربط المحافظة بمحافظات الجوار.