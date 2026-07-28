البحر ملك للجميع.. عمرو أديب يطالب الدولة بالتدخل وإنشاء شواطئ عامة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الجدل المتزايد حول بعض قرى الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الحالي يستدعي تدخلًا واضحًا من الدولة، مطالبًا بإنشاء شواطئ عامة تتيح للمواطنين الوصول إلى البحر دون قيود.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية "mbc مصر"، أن بعض المناطق تشهد ممارسات مرتبطة بالحصول على تصاريح أو أكواد دخول للوصول إلى الشواطئ، ما تسبب في حالة من النقاش بين الملاك والمطورين والمستأجرين حول حقوق الدخول والاستفادة من الشاطئ.

وتابع أن الدولة حققت عوائد كبيرة من الاستثمارات في الساحل الشمالي خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن من المهم تخصيص جزء من هذه العوائد لإنشاء مساحات شاطئية مفتوحة للجمهور، بما يحقق توازنًا بين التنمية الاستثمارية وحق المواطنين في الاستمتاع بالبحر.

الوصول إلى الشواطئ

وأشار إلى أن البحر والرمال حق للمواطنين جميعًا، داعيًا إلى عدم وجود تفرقة في إتاحة الوصول إلى الشواطئ، مع التأكيد على ضرورة إيجاد صيغة تضمن حقوق الجميع.