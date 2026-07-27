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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاضات قوية في أسعار الأسماك اليوم .. وتراجع البلطي والبوري والجمبري

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 موجة تراجع شملت عددًا من الأصناف الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، على رأسها البلطي والجمبري، إلى جانب انخفاض أسعار الكابوريا والبربوني والمرجان، فيما سجلت بعض الأنواع زيادات محدودة، أبرزها الماكريل المجمد والسردين المجمد والجمبري الصغير.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر البلطي الممتاز 107.05 جنيه للكيلو.

بلغ سعر بلطي أسواني 95.77 جنيه للكيلو.

وصل سعر البلطي الصغير إلى 72.82 جنيه للكيلو.

البلطي

سجل سعر فيليه البلطي 180.81 جنيه للكيلو.

بلغ سعر قشر البياض 170.12 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

سجل سعر الجمبري الجامبو 620.20 جنيه للكيلو، بانخفاض 27.53 جنيه.

بلغ سعر الجمبري الممتاز 487.31 جنيه للكيلو، متراجعًا 34.30 جنيه.

السمك

وصل سعر الجمبري الوسط إلى 389.81 جنيه للكيلو، بانخفاض 11.69 جنيه.

سجل سعر الكابوريا 170.23 جنيه للكيلو، بتراجع 24.04 جنيه.

بلغ سعر السبيط 332.14 جنيه للكيلو، منخفضًا 39.13 جنيه.

وصل سعر البلطي الممتاز إلى 107.05 جنيه للكيلو، بتراجع 8.47 جنيه.

سجل سعر بلطي أسواني 95.77 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.97 جنيه.

بلغ سعر البلطي الصغير 72.82 جنيه للكيلو، متراجعًا 5.28 جنيه.

سجل سعر فيليه البلطي 180.81 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.24 جنيه.

بلغ سعر قشر البياض 170.12 جنيه للكيلو، بتراجع 0.48 جنيه.

وصل سعر المرجان الممتاز إلى 177.67 جنيه للكيلو، منخفضًا 22.90 جنيه.

سجل سعر المرجان الوسط 145 جنيهًا للكيلو، بتراجع 21.51 جنيه.

الأسماك

بلغ سعر البربوني الممتاز 212 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 27.55 جنيه.

وصل سعر البربوني المتوسط إلى 165.92 جنيه للكيلو، متراجعًا 11.06 جنيه.

سجل سعر الوقار 273.21 جنيه للكيلو، بانخفاض 75.36 جنيه.

بلغ سعر القاروص 264.71 جنيه للكيلو، متراجعًا 66.96 جنيه.

وصل سعر المكرونة الخليجي إلى 116.94 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.53 جنيه.

سجل سعر القرش 111.25 جنيه للكيلو، متراجعًا 3.75 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الجمبري الصغير 282.12 جنيه للكيلو، بزيادة 9.88 جنيه.

بلغ سعر الماكريل المجمد 172.45 جنيه للكيلو، مرتفعًا 11.63 جنيه.

وصل سعر السردين المجمد إلى 123.50 جنيه للكيلو، بزيادة 7.40 جنيه.

سجل سعر موسى 286.62 جنيه للكيلو، مرتفعًا 4.56 جنيه.

بلغ سعر بياض ممتاز 164.32 جنيه للكيلو، بزيادة 4.67 جنيه.

وصل سعر الشعور إلى 222.40 جنيه للكيلو، مرتفعًا 28.40 جنيه.

سجل سعر المكرونة السويسي 127.91 جنيه للكيلو، بزيادة 0.52 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم سعر البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم سعر البوري اليوم سعر السمك اليوم في الأسواق اليوم

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