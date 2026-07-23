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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يواصل الارتفاع والجمبري الممتاز يتراجع بأكثر من 63 جنيهًا

السمك
السمك
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، حيث واصلت أسعار البلطي بمختلف أنواعه الارتفاع، في مقابل موجة تراجعات واسعة شملت عددًا من الأصناف، تصدرها الجمبري الممتاز، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.
وسجل البلطي الممتاز ارتفاعًا إلى 108.75 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 4.80 جنيه، كما ارتفع سعر البلطي الصغير إلى 75.95 جنيه بزيادة 5.54 جنيه، فيما صعد البلطي الأسواني إلى 100.67 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 6.27 جنيه.

وفي المقابل، تراجع سعر فيليه البلطي إلى 172.31 جنيهًا للكيلو بانخفاض 21.11 جنيه، كما انخفض سعر قشر البياض إلى 170.86 جنيهًا بتراجع 5.85 جنيه.


وشهدت أسعار الجمبري أكبر موجة انخفاض، حيث هبط سعر الجمبري الممتاز إلى 482.58 جنيهًا للكيلو بعد تراجع بلغ 63.84 جنيه، كما انخفض سعر الجمبري الوسط إلى 387.94 جنيهًا بتراجع 26.32 جنيه، بينما سجل الجمبري الصغير 273.64 جنيهًا بانخفاض 8.53 جنيه، في حين استقر سعر الجمبري الجامبو عند 637.59 جنيهًا للكيلو.


وامتدت التراجعات إلى عدد من الأصناف الأخرى، حيث انخفض سعر الوقار إلى 274.17 جنيهًا بتراجع 41.54 جنيه، والبربوني المتوسط إلى 153.75 جنيهًا بانخفاض 30.50 جنيه، كما تراجع البربوني الممتاز إلى 203.10 جنيهًا، والقاروص إلى 273.60 جنيهًا، والمرجان الوسط إلى 140.97 جنيهًا، إلى جانب انخفاض أسعار الثعابين، والماكريل المجمد، ومكرونة خليجي، ومكرونة سويسي، والمرجان الممتاز، والحدادي، والكابوريا، والبياض الممتاز، والشعور بنسب متفاوتة.


في المقابل، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع سعر السبيط إلى 365.33 جنيهًا للكيلو بزيادة 17.33 جنيه، كما صعد سعر سمك موسى إلى 313.26 جنيهًا، وارتفع القرش إلى 123.21 جنيهًا للكيلو.


واستقرت أسعار عدد من الأصناف دون تغيير، أبرزها السردين المجمد الذي سجل 115.37 جنيهًا للكيلو، وسمك الموزة عند 118.89 جنيهًا للكيلو.


وتعكس تحركات الأسعار استمرار حالة التذبذب في سوق الأسماك، مع اختلاف مستويات العرض والطلب بين الأصناف، وهو ما أدى إلى ارتفاع بعض الأنواع الشعبية، مقابل انخفاضات واضحة في عدد من المأكولات البحرية مرتفعة السعر، وعلى رأسها الجمبري.

الأسماك اسعار الأسماك سعر الأسماك

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