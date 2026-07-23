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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب محليا، على ارتفاع مدعوم بصعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية حيث زاد بنحو 1.2 % لتسجل الأوقية 4134 دولار، وكذلك ارتفاع الدولار محليا، وتخطي عيار 21 الآن الـ 6000 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6870 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6810  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6010 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5960 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5150 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5110 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4005 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3975 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 48080 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47680 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 213635 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211860 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل  سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.67 جنيه مقابل 51.30 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4134 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر بيع أوقية الذهب سعر المعدن الأصفر سعر الدولار اليوم

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