بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثمان شخص داخل صندوق سيارة تابعة لإحدى خدمات النقل الذكي، حيث نجح فريق البحث الجنائي في تحديد هوية المتهمين وضبطهم، بعدما اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن بداية الواقعة تعود إلى قيام المجني عليه بالاستيلاء على هاتف محمول يخص أحد المتهمين، ثم مطالبته بمبلغ مالي مقابل إعادته، الأمر الذي دفع المتهم إلى استدراجه بحجة منحه مكافأة مقابل إعادة الهاتف، نظرًا لاحتوائه على بيانات ومحتويات مهمة.

وأضافت التحريات أن المجني عليه توجه إلى المكان المحدد، حيث اصطحبه المتهم الأول إلى شقة سكنية مستغلًا وجود معرفة سابقة بينهما أثناء احتجازهما في إحدى القضايا، وأوهمه بقضاء بعض الوقت وتعاطي المواد المخدرة، قبل أن ينضم إليه باقي المتهمين وينفذون خطة لإجباره على عدم تكرار ما فعله.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتجريد المجني عليه من ملابسه، وتقييده وتصويره في أوضاع مهينة، ثم تركوه داخل الشقة لمدة يومين وهو مقيد، وعندما عادوا فوجئوا بوفاته.

وعقب اكتشاف الوفاة، وضع المتهمون الجثمان داخل حقيبة كبيرة، وخططوا للتخلص منه باستقلال سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، إلا أن السائق ارتاب في الأمر، وعندما اكتشف وجود الجثمان حاول الفرار، غير أن أحد المتهمين هدده، ما دفعه إلى الانصراف دون إبلاغ الشرطة في حينه.

وفي محاولة لاستكمال خطتهم، استعان أحد المتهمين بنجل شقيقته لقيادة السيارة، وبمجرد انبعاث رائحة كريهة وسؤال الشاب عن مصدرها، أخبره المتهم بحقيقة وجود جثة داخل صندوق السيارة، الأمر الذي أصابه بحالة من الذعر، فتعمد إيقاف السيارة وفر هاربًا إلى منزله، وأبلغ والدته بما حدث.

وبعد ترك السيارة بالطريق العام وانبعاث رائحة الجثمان منها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وشكلت فريق بحث تمكن خلال وقت قصير من تحديد وضبط المتهمين، الذين أقروا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة استكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات الجريمة.