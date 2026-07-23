قرار إنساني.. محافظ سوهاج يعدل مواعيد ورديات عمال النظافة لارتفاع الحرارة

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج توجيهات عاجلة لتعديل مواعيد ورديات النظافة لجميع العاملين بالقطاع في مختلف مراكز ومدن المحافظة اليوم الخميس وتضمنت القرارات الجديدة وقف العمل تماما في الفترة من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا لحماية العمال من أشعة الشمس الحارقة.

وذلك تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موجة شديدة الحرارة تضرب عدد من المحافظات ومنها سوهاج يصاحبها ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

محافظة سوهاج

جاء هذا القرار بناء على تأكيدات المحافظ المستمرة على أن حماية وسلامة عمال النظافة تعد أولية قصوى للجهاز التنفيذي.

كما دعا المواطنين إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس والإكثار من شرب المياه طوال اليوم للحفاظ على سلامتهم.