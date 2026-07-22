سوهاج.. اعتماد 1000 متر بأخميم الجديدة لإنشاء ثاني شلتر لإيواء الكلاب الحرة

أعلنت محافظة سوهاج اعتماد مساحة 1000 متر مربع بمدينة أخميم الجديدة، تمهيدًا لإنشاء مشروع "شلتر" لإيواء الكلاب الحرة، ليكون ثاني مقر من نوعه تحت الإنشاء على مستوى المحافظة بعد مدينة سوهاج الجديدة.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري بسوهاج، وجهاز مدينة أخميم الجديدة.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعامل مع الكلاب الحرة، من خلال تطبيق الأساليب العلمية والإنسانية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

والالتزام بالمعايير البيطرية المعتمدة في السيطرة على أعداد الكلاب الحرة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السُّعار.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء هذه الشلاتر يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الحرة، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها، من خلال توفير أماكن مجهزة لإيوائها، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أنه جارٍ تنفيذ المشروعين لإنشاء شلترين تحت الإشراف الفني للمديرية بمدينتي سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، ليشكلا أول منظومة متكاملة لإيواء الكلاب الحرة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الشلتر الواحد يستوعب نحو 1000 كلب.

وأضاف أن الكلاب التي يتم إيواؤها داخل الشلاتر تخضع لبرنامج متكامل من الرعاية البيطرية يشمل أعمال التعقيم، والتحصين، والتطعيم، والمتابعة الصحية.

قبل إطلاقها مرة أخرى بشكل آمن في بيئتها الطبيعية، مع استمرار متابعتها وإجراء التحصينات الدورية اللازمة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار.

وإنشاء شلاتر لإيواء الكلاب الحرة بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفقًا لأحدث الأساليب البيطرية المعتمدة.