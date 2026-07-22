مصر تكثف جهود الإغاثة.. وغزة تحت نيران التصعيد

تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة وسط تصعيد عسكري متواصل يفاقم أوضاع المدنيين، في وقت تواصل فيه مصر جهودها المكثفة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين عبر إرسال قوافل الإغاثة واستقبال المصابين للعلاج.

وبين استمرار تدفق المساعدات المصرية والعراقيل التي تعترض وصولها إلى القطاع، تتزايد حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية، لتظل الأزمة الإنسانية في غزة واحدة من أكثر الملفات إلحاحًا على الساحة الإقليمية، وسط مطالبات دولية بتوفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

أفاد مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، كريم صبري، بأن الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة «زاد العزة 240» إلى قطاع غزة، محملة بأكثر من 2318 طنًا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وطبية وإغاثية، إلى جانب الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.

وأوضح صبري أن فرق الهلال الأحمر تواصل تجهيز القوافل في المنطقة اللوجستية والعاملين عند معبر رفح، وسط جهود مستمرة لتنسيق دخول المساعدات إلى القطاع.

وأشار إلى أن عملية إدخال الشاحنات تواجه عراقيل إسرائيلية، إذ تُعاد أحيانًا شاحنات بحمولتها كاملة أو تُمنع أصناف مثل المستلزمات الجراحية وألعاب الأطفال، ما يؤدي إلى تكدس الشاحنات أمام معبر رفح، رغم استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين ونقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

13 شهيدًا منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة

كشف بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، عن وصول 13 شهيدًا إلى المستشفيات منذ فجر اليوم، نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارة الأولى استهدفت أحد المنازل في حي الصبرة بمدينة غزة، حيث قُصف بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل واندلاع النيران بداخله، مسفرة ذلك عن استشهاد أفراد العائلة كافة؛ الأب والأم وأطفالهما الأربعة، وقد احترقت جثامينهم نتيجة هذه الغارة.

أشار إلى أنه بعد ذلك، قصفت طائرة حربية إسرائيلية أخرى سيارة مدنية في المنطقة الغربية من المحافظة الوسطى، وتحديدًا في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين على الفور، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، كما استهدفت غارة أخرى شقة سكنية في قلب مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين على الفور.

ولفت إلى أنه في المنطقة الجنوبية من القطاع، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، إذ فتحت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة قرب منطقة المواصي نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنطقة المكتظة بخيام النازحين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.