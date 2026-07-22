«زاد العزة 240».. مصر تواصل دعم غزة

واصلت مصر جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بإطلاق قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية عبر الهلال الأحمر المصري، في إطار المساعي المستمرة لتخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

أكثر من 2318 طنًا من المواد الغذائية والطبية والوقود

وأوضح مراسل قناة "إكسترا نيوز" من مدينة العريش، كريم صبري، أن الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة «زاد العزة 240»، محملة بأكثر من 2318 طنًا من المساعدات الإنسانية، تضم مواد غذائية وإمدادات طبية ومستلزمات إغاثية، بالإضافة إلى كميات من الوقود المخصص لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

استمرار تجهيز القوافل في العريش

وأشار المراسل إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري تواصل العمل داخل المنطقة اللوجستية بمدينة العريش، إلى جانب فرقها العاملة في محيط معبر رفح، لاستكمال تجهيز القوافل والتنسيق المستمر من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع بأسرع وقت ممكن.

عراقيل تعطل دخول بعض المساعدات

ولفت إلى أن عملية إدخال الشاحنات لا تزال تواجه عراقيل من الجانب الإسرائيلي، حيث تُعاد بعض الشاحنات بحمولتها كاملة أو يُمنع دخول أصناف محددة، من بينها المستلزمات الجراحية وألعاب الأطفال، الأمر الذي يتسبب في تكدس عدد من الشاحنات أمام معبر رفح.

استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين

ورغم تلك التحديات، تواصل مصر استقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح، ونقلهم لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، بالتوازي مع استمرار جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.