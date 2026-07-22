موتسيبي يشيد بإنفانتينو: صديق وفيً لأفريقيا وساهم في تطوير كرة القدم بالقارة

وجه باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسالة إشادة إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدًا دوره الكبير في دعم كرة القدم الإفريقية خلال الفترة الماضية.

وقال موتسيبي إن إنفانتينو والاتحاد الدولي نجحا في تنظيم واحدة من أفضل نسخ كأس العالم في تاريخ البطولة، مشددًا على فخره بما تحقق خلال المونديال.

وأضاف رئيس كاف: "أود أن أتقدم بالشكر لجياني إنفانتينو والاتحاد الدولي لكرة القدم على العمل المتميز الذي قاموا به لتنظيم أنجح بطولة لكأس العالم في التاريخ، وأنا فخور للغاية بهذا الإنجاز".

وأشار موتسيبي إلى أن إنفانتينو لعب دورًا مهمًا في زيادة فرص المنتخبات الإفريقية على الساحة العالمية، مؤكدًا أن رئيس فيفا كان داعمًا للقارة الإفريقية.

وتابع: "كان جياني إنفانتينو صديقًا وفيًا، وظل وفيًا لأفريقيا، كما كان وفيًا لي أيضًا. وعندما ننظر إلى المستقبل، يجب على من يخلفني مواصلة بناء شراكات قوية معه".

وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي على أهمية وجود قيادة مستقبلية للاتحاد الدولي تواصل دعم القارة، قائلًا إن إفريقيا تحتاج إلى رئيس للفيفا يمتلك نفس الالتزام بتطوير كرة القدم ونموها كما فعل إنفانتينو.