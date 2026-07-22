أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد ، صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال خلال حملها.

تفاصيل إطلالة أسماء ابو اليزيد..

وظهرت أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحملأسماء، بإطلالة انيقة و مميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الازرق الغامق .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة اسماء ابو اليزيد ..







