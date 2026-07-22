فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو آخر تطورات مستقبل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي؛ في ظل التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام من اللاعب- البالغ 30 عامًا- بخوض تجربة جديدة، وتحديدًا مع ريال مدريد، الذي يعد وجهته المفضلة في حال الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت- خلال الساعات الماضية- إلى أن ريال مدريد حسم موقفه وقرر التحرك للتعاقد مع رودري، إلا أن رومانو نفى وجود قرار نهائي من النادي الإسباني حتى الآن.

وأوضح الصحفي الإيطالي- عبر حسابه على منصة «إكس»- أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لم يمنح حتى الآن الضوء الأخضر لإتمام صفقة التعاقد مع رودري.

وأشار رومانو إلى أن مستقبل الصفقة لا يزال مرتبطًا بقرار رئيس النادي الملكي، مؤكدًا عدم حدوث أي تغيير جديد في موقف ريال مدريد حتى الآن.

وفي المقابل، يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على خدمات اللاعب، حيث قدم له عرضًا جديدًا لتمديد عقده؛ في محاولة لإقناعه بالاستمرار مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وقدم “رودري” أداءً مميزًا مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس العالم 2026، وساهم في تتويج بلاده باللقب للمرة الثانية في تاريخها، ما عزز من قيمته الفنية وجعله محط اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية.