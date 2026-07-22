المشدّد 10 سنوات لعاطل أدين بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكمًا بمعاقبة عاطل بالسجن المُشدّد لمدة 10 سنوات، مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بالإتجار في مخدر الحشيش داخل نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وذلك في القضية رقم 23544 لسنة 2025 جنايات سيدي جابر.

وكشفت أوراق القضية أن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أفادت بقيام المتهم، ويدعى "ا.ك"، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم سيدي جابر.. وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من جهات التحقيق لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، نفذت قوة أمنية مأمورية استهدفت المتهم، وأسفرت عن القبض عليه، حيث عُثر بحوزته على حقيبة بداخلها خمس طرب من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم كان يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تبين أن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة نشاطه غير المشروع، بينما استخدم الهاتف المحمول في التواصل مع عملائه لترويج المواد المخدرة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي انتهت إلى إدانته، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية.