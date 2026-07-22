تعرف على الموقف الخاص بملف المتغيرات المكانية بدمياط وكفر البطيخ



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، الموقف الخاص بملف المتغيرات المكانية بنطاق دمياط وكفر البطيخ.

جاء الاجتماع بحضور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومحمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و الوحدتين المحليتين.

و اطلع "المحافظ" خلال الاجتماع الإجراءات المُتخذة من خلال الوحدتين المحليتين بهذا الملف، وفقًا للضوابط المحددة والمُنظمة لهذه المنظومة وفى إطار المحددات الخاصة بالمتغيرات القانونية وغير القانونية.

ووجه محافظ دمياط بضرورة التدقيق بكافة المحاور المتعلقة بالمتغيرات الغير قانونية على وجه الخصوص، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب بشأنها ، موجهًا بالاسراع فى تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن طلبات التصالح المقدمة ، وتلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها.