إدراج موقع «صور» الأثري على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر

أعرب وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة، عن امتنانه لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ولجنة التراث العالمي، إثر قرار إدراج موقع صور الأثري ومحيطه على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، بناءً على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية.

وأكد سلامة - في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" - أن هذا القرار من شأنه أن يسلط الضوء على الأهمية التاريخية والحضارية لموقع صور، وأن يركز اهتمام اليونسكو والدول الأعضاء على المخاطر التي تهدد الموقع في ظل النزاعات الدائرة في المنطقة، وما قد ينجم عنها من أضرار تطال هذا الإرث الإنساني.

صدر هذا القرار، خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، المنعقدة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، حيث تتابع اللجنة أوضاع الحفاظ على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وقررت اللجنة إدراج موقع صور ومحيطه على لائحة المواقع المهددة بالخطر؛ بسبب الأضرار التي لحقت به، والمخاوف من تعرضه لمزيد من الأضرار جراء العدوان على المدينة.